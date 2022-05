Geen treinen tussen Arnhem en Dieren: mogelijk asbest op spoor na brand

updateRHEDEN - Bij een brand langs het spoor in Rheden is maandagmiddag mogelijk asbest vrijgekomen bij een brand. Omdat er ook brandresten op de rails liggen, rijden er voorlopig geen treinen tussen Arnhem en Dieren.

Zodra het kan én veilig is, moet het spoor eerst worden schoongemaakt door specialisten, zegt een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail. Hij verwacht dat het treinverkeer tussen Arnhem en Dieren, dat op last van de hulpdiensten is stilgelegd, pas aan het eind van de middag kan worden hervat.

Door een brand langs het spoor reden treinen vlak na het ontstaan van de brand al langzamer. Bij de brandweer kwam rond 12.00 uur een melding binnen over het incident. In een achtertuin, die aan het spoort grenst, was brand uitgebroken. Mogelijk door een vuurvonk van een passerende trein.

Oudere platen

In de tuin stonden een paar oudere platen. Of ze ook asbest bevatten, moet nog worden vastgesteld, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. ,,We gaan er vanwege de veiligheid wel altijd vanuit dat het asbest zou kunnen zijn. Alles wat er tussen de rails ligt, wordt daarom opgeruimd.”

Een gevaar voor de omgeving is er volgens hem niet. ,,Er staan niet veel woningen in de buurt. De wind staat de andere kant op.”

ProRail raadt reizigers voorlopig aan een reisplanner te gebruiken voor vertrek.

