Geen zwarte pieten maar ‘Spaanse edelen’ bij de intocht van Sint: ‘Met prachtige nieuwe kostuums’

Onge­schmink­te pieten bij magisch lichtjes­feest rond intocht Sinter­klaas in Arnhem; wel baarden en snorren

Sinterklaas arriveert dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van Arnhem pas aan het einde van de middag met de stoomboot op de Rijnkade. Op zaterdag 13 november stapt hij om 16.45 uur op schimmel Ozosnel en trekt hij in een bonte optocht naar de binnenstad. Na zessen trekt hij zich terug in zijn werkkamer in de Eusebiuskerk, waar de kinderen hem van 18.30 tot 19.30 uur mogen bezoeken.

21 oktober