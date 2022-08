Gekantelde camper en ongeluk met vijf voertuigen zorgde voor file op A12 bij Arnhem

Ter hoogte van Zevenaar ging het halverwege de middag mis en botsten volgens Rijkswaterstaat vijf voertuigen op elkaar. De bergingswerkzaamheden zorgden enige tijd voor vertraging, ook was enige tijd een rijstrook dicht.



Ter hoogte van Velperbroek belandde korte tijd later een camper op zijn kant nadat deze bij het invoegen door een auto was aangereden. De snelweg moest kort worden afgesloten voor bergingswerk en hulpverlening. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.



De file voor verkeer richting de Achterhoek was rond 16.20 uur volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat ongeveer 7,5 kilometer lang en zorgt voor een ruim kwartier extra reistijd. Inmiddels is de file opgelost.