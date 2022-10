Gelderland wil bezuinigen op cultuur, en deze Arnhemse wethouder vindt dat een slecht idee

En dit in een tijd dat veel gezelschappen en organisatoren worstelen met de naweeën van corona en torenhoge energielasten. De provincie zou de cultuursector juist nu extra moeten steunen.

Slimme alternatieven

De afgelopen tweeëneenhalf jaar stonden in het teken van beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Winkels, scholen, sportclubs, theaters en bibliotheken: deuren gingen dicht en iedereen voelde de gevolgen. Maar de culturele sector zat niet bij de pakken neer en kwam met slimme alternatieven: kleinere voorstellingen en activiteiten, desnoods op straat of met minder publiek. Dankzij deze inventiviteit en een gezamenlijk steunpakket van Rijk, gemeenten en provincies konden we het financiële leed zo verzachten dat de meeste gezelschappen, podia en festivals overeind bleven.

Volledig scherm Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) © Gerard Burgers

En hoewel het virus nog niet is verdwenen, kunnen we voorzichtig weer doen wat we lang hebben gemist: een festival bezoeken, naar een concert gaan of een dansvoorstelling zien. Gelderland heeft in dat opzicht enorm veel te bieden, mede dankzij de subsidieregeling voor grote producties en festivals, die de provincie vanaf volgend jaar echter wil stopzetten. Zo konden bezoekers uit Arnhem en verre omgeving in onze cultuurstad genieten van onder meer Sonsbeek Theater Avenue, Fashion & Design Festival en Go Short.

Alsnog in elkaar storten

Inwoners, bedrijven, sport- en cultuurinstellingen zien zich intussen opnieuw geconfronteerd met zware omstandigheden. De hoge energiekosten en stijgende inflatie maken ook de culturele sector kwetsbaar. Het is dan ook zeer zorgelijk dat de provincie zich grotendeels wil terugtrekken uit de Gelderse cultuurwereld en de subsidieregeling voor grote producties en festivals beëindigt. Zonder haar steun dreigt het culturele ecosysteem dat we de afgelopen jaren met z’n allen overeind hebben weten te houden, alsnog in elkaar te storten.

Nu al zie ik (en collega-wethouders) hogere aanvragen voor subsidie bij de gemeente binnenkomen, om de wegvallende provinciale steun op te vangen. Maar gemeenten kunnen het gat dat provincie Gelderland slaat, simpelweg niet alleen dichten. Zeker niet in deze crisistijd, waarin veel van ons als gemeenten wordt gevraagd. Tegelijkertijd kunnen de culturele instellingen hun prijzen niet verhogen in deze voor veel mensen dure periode. Zo zitten ze klem.

En dat terwijl we een veelzijdige cultuursector zo ontzettend hard nodig hebben, juist ook in moeilijke tijden. Bij onze oosterburen werd in coronatijd gezegd: wat we vooral niet gaan doen is de cultuur- en kunstensector laten vallen, want die is van meer dan economische waarde - die is van onschatbare waarde voor onze beschaving. Dat geldt wat mij betreft ook bij ons: cultuur is het cement van onze samenleving, het brengt mensen bij elkaar en roept op tot dialoog. Cultuur is broodnodig en onmisbaar.

Cultuur omarmen

Het is daarom een gemeenschappelijke taak van alle overheden (Rijk, provincie en gemeenten) om cultuur in onze provincie te koesteren. Gelderland zou daarom de cultuursector moeten omarmen in plaats van uit te sluiten en in ieder geval haar besluit om de subsidieregeling te beëindigen moeten herzien. De gemeenten staan klaar voor vernieuwde samenwerking.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder cultuur in Arnhem (GroenLinks)