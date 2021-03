Gelderland wil Super WK wielrennen binnenhalen

Het is niet het enige sportevenement dat op de agenda staat. In 2022 organiseert Gelderland al voor een deel het WK volleybal voor dames dat in Nederland én Polen wordt gehouden. Ook verschillende gemeenten doen er aan mee, maar Gelderland betaalt het overgrote deel van de kosten, ruim vijf miljoen euro.

Liefde voor wielrennen

Cross-WK op Papendal?

In 2027 moet het ‘Super-WK’ een nog groter feest worden. Gelders gedeputeerde Jan Markink heeft zijn zinnen gezet op een zo groot mogelijk wielerfeest met baanwedstrijden in Apeldoorn, crosswedstrijden vermoedelijk op Papendal en andere disciplines op de weg en in de bossen door de hele provincie. Of de wedstrijden alleen in Gelderland gaan plaatsvinden of ook in een wijdere regio is nog niet bekend.