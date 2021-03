Gelderland wil Super WK Wielrennen binnenslepen, Brabant en Limburg doen ook mee

D66 wijt breuk in Arnhem aan weigering om in te gaan op deal

4 maart ARNHEM - D66 in Arnhem zegt dat de samenwerking met GroenLinks, VVD en PvdA in het Arnhemse stadsbestuur moet zijn stukgelopen op haar weigering om twee wankelende wethouders op voorhand in bescherming te nemen.