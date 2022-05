Gelderland wil ‘vieze fabrieken’ bij natuurgebieden uitkopen en vraagt 520 miljoen van stikstofminister

Piepjonge Lizzy ontpopt zich tot ware heldin en redt Arnhems gezin bij woning­brand: ‘Ze bleef maar blaffen’

ARNHEM - Zes maanden oud is ze pas. Toch ontpopte Lizzy zich in de nacht van zondag op maandag tot een ware heldin. De piepjonge Amerikaanse stafford wekte met aanhoudend geblaf haar baasje, nadat in huis brand uitbrak.

16 mei