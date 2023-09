Gelige rook slaat uit berging nadat opgeslagen matrassen vlam vatten bij het Driemondplein

UPDATE Syrische jongen (15) verdronk in recreatie­plas: ‘Veel verdriet en verslagen­heid bij familie en in opvang’

De minderjarige Syrische vluchteling (15) die donderdag in de Rijkerswoerdse Plassen in Elst verdronk, kon zwemmen. Dat is wat hij medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft verteld. De familie van de jongen inmiddels op de hoogte gesteld.