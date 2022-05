GelreDome blijkt te duur: finale WK Volleybal niet in Arnhem, maar in Omnisport Apeldoorn

MET VIDEO Wijnboer Youp maakt in Dieren wijn van kiwi’s: ‘Goed alterna­tief voor de natte zomers’

DIEREN - Wijnboer Youp Cretier heeft zijn handen vol aan vijftig kiwiplanten. Hij wil als een van de eerste wijnboeren in de regio op wijngaard Domein Hof in Dieren een kiwiwijn maken. Het duurt nog wel even voordat gasten die ook kunnen proeven. ,,In oktober beginnen we met oogsten.”

24 mei