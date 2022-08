GemeenteBelangen Renkum verliest alweer een raadslid: ‘Elk gevoel van veiligheid ontbreekt’

Met video ASM Festival: chillen met ‘strandje en drankje’ op muziek van Davina Michelle én favoriet Chef’ Special

ARNHEM - Aan de Rijn is het ASM Festival zaterdagmiddag in volle gang. Hoewel de zon even niet schijnt, zit de stemming er goed in. Bezoekers genieten van de muziek van Nederlandse bodem - met onder meer Rob Dekay en Danny Vera - en van de gezelligheid met ‘strandje en drankje’: ,,Eindelijk weer een festival in Arnhem!”

28 augustus