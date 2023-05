Gerrit Jan moet een list verzinnen om motor varend monument te kunnen laten draaien

Bevrij­dings­con­cer­ten op 3 mei: Canadese en Nederland­se doedelzak­spe­lers spelen in Bemmel en Huissen

In totaal trekken woensdag 3 mei zestig Canadese en Nederlandse doedelzakspelers door de gemeente Lingewaard. De concerten die zij in Bemmel en Huissen geven, zijn een ode aan de burgers die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door evacuatie elders de bevrijding in hun eigen woonplaats niet meemaakten.