Gevangenis Arnhem vergeet gedetineerde vrij te laten: man zat 49 dagen te lang vast

Update Gevangene Blue Band Bajes stak cel in brand met toegestane aansteker

ARNHEM - De brand die zaterdagavond laat uitbrak in de Blue Band Bajes in Arnhem is aangestoken door een gevangene, bevestigt de politie vandaag. Met een aansteker die in het complex niet verboden is, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

13 mei