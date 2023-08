Gevangenismedewerker langer vast voor binnensmokkelen van drugs- en telefoons

Hoe een stapeltje stenen Eric en Anne dwarszat: ‘Hoe absurd wil je het hebben?’

Het mag geen zielig verhaal worden. Want zielig, dat zijn Anne en Erik Wackers niet. Ze zijn wel boos, over de laksheid van de gemeente na een ongeval waarbij Anne haar neus brak. Over een ongelukkig geplaatste stapel stenen. Voor Erik reden om ze naar het gemeentehuis te brengen.