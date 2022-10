Gewonde bij steekincident in woning in Dieren

Ter plekke heeft er een incident in een woning plaatsgevonden waarbij gestoken zou zijn. Met welk voorwerp er is gestoken, kon de politiewoordvoerder niet melden, ‘dat maakt deel uit van het onderzoek’.



Het slachtoffer raakte gewond, maar kan op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost voor controle. Wat er precies is voorgevallen in het huis, is onduidelijk.