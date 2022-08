Gezellig met je koter aan de ‘koffie’: hier bestel je een babyccino in Arnhem

indebuurtJe kent het vast wel: als jij iets hebt, wil je kind het ook. Maar een cappuccino drinken is (nog) niet zo’n goed idee. Daarom dit lijstje met koffietentjes in Arnhem waar je een speciale babyccino kunt bestellen. Met zo’n kopje warme, gestoomde melk (en soms nog een extra topping) is het net alsof je koter gezellig een bakkie met je meedrinkt!

WALT

Bij WALT is voor ieder wat wils, dus ook voor de kleintjes. Natuurlijk bestel je hier lekkere sapjes, maar ook voor een babyccino ben je bij dit koffiezaakje in de 7straatjes in Arnhem aan het juiste adres! Net als de espresso van papa en/of mama, komt de babyccino hier met een schoteltje, lepeltjes en een kleine zoete versnapering. Yum!

DE-Café

Leu-heuk! Bij het nieuwe Douwe Egberts café in de Jansstraat mogen je kids hun babyccino zelf (helpen) maken. Natuurlijk wel onder begeleiding van de ervaren barista’s van het café 😉

WAAR Smaak Lokaal

In het café gedeelte van WAAR, het Smaak Lokaal, serveren ze hapjes en drankjes voor het hele gezin. Een babyccino mag dan natuurlijk niet op de kaart ontbreken. Wist je trouwens dat er buiten op het terras van WAAR ook een leuke bouwspeelplaats is? Je leest er hier meer over.

Lees verder onder de instapost >

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WAAR Arnhem (@waararnhem) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MAMS Coffee

Tussen de MAMS favorites staat een babyccino. Lekker warm en met veel schuim, ideaal!

HEMA

In het HEMA-restaurant komen de kleintjes niets tekort. Naast de vertrouwde HEMA-lekkernijen bestel je hier ook babyccino’s. Heb jij het restaurant in de nieuwe HEMA in het Musiskwartier al gezien? Nee? Bekijk dan hier de foto’s of ga er even langs.

Lawick van Babs

Misschien wel de beste plek voor als je een bakkie gaat doen met je koter, is Lawick van Babs. Naast lekkere babyccino’s zit dit koffiezaakje in hetzelfde pand als Dreamzzz Kinderopvang. Eigenaar Barbara zegt: ”Dat is het unieke aan deze locatie. Ouders die hun kinderen net hebben weggebracht nemen nog even een koffietje mee.” Of ze drinken er natuurlijk een samen met hun kids

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.