Gezondheid van Arnhemmers in kaart: zoveel mensen drinken of roken teveel

Grote belangstel­ling voor Concours Hippique Lingezegen: ‘Impuls voor paarden­sport in Lingewaard’

Ruiters en paarden- en ponyeigenaars uit gemeenten als Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe kunnen binnenkort dichtbij huis hun hart ophalen. Ook al is er in de regio steeds minder gelegenheid aan wedstrijden deel te nemen, over hindernissen te springen of aan dressuur te doen, begin september kunnen zij tonen waartoe zij met hun paard in staat zijn. In Park Lingezegen, bij Elst en Arnhem.