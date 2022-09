Glider pilots hebben eindelijk monument: aandacht voor belang zweefvliegers tijdens Slag om Arnhem

Roel Coppelmans maakte het Postthea­ter groot: ‘Achter mijn rug fluister­den ze: dat gaat-ie nooit redden’

ARNHEM - Roel Coppelmans begon in 1992 met het Posttheater in Arnhem dat uitgroeide tot vooraanstaand cabaretpodium. Komende week is het 30-jarig jubileum. Coppelmans draagt de dagelijkse leiding eind van dit jaar over. ,,Dertig jaar blijven past niet bij me.”

12:00