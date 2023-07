Gonny heeft een Balinese tuin inclusief heksenhuis en bijenkorven

Rechter tikt biomassa­cen­tra­le Veolia op de vingers: ‘Ik heb het gevoel dat u alle termijnen oprekt’

Niet alleen de provincie Gelderland, ook de voorzieningenrechter is de excuses van biomassacentrale van Veolia in Arnhem beu. ,,Het verbaast me dat we hier nu weer zitten met hetzelfde probleem met dezelfde ketel”, zei de rechter maandag tijdens een nieuwe zitting.