‘Gratie supermarktmoordenaar valt nabestaanden zwaar, maar levenslange celstraf is een uitgestelde doodstraf’

Sinds 2017 komen levenslang gestraften na 25 jaar gevangenschap in aanmerking voor een herbeoordeling. Daarvoor was gratie krijgen in Nederland ‘een vrij kansloze missie’, zegt Brinkhoff, sinds mei verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Strafprocesrecht.



,,Het is goed dat in Nederland het systeem is aangepast en het Adviescollege Levenslanggestraften er is gekomen.”