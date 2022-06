Gratis tampons voor vrouwen die dat niet kunnen betalen: ‘Zijn vaak toch al niet beste dagen van de maand’

ELST - Elst krijgt een uitgeefpunt van tampons en maandverband voor meisjes en vrouwen die moeite hebben om dat te kunnen betalen. In de gemeente Renkum worden binnenkort een paar van die punten geopend. Onbekend is nog waar.

Eén op de tien vrouwen in Nederland heeft geen geld voor maandverband of tampons. Zij worden als ze ongesteld zijn gedwongen om thuis te blijven.

,,Het zijn vaak toch al niet de beste dagen van de maand’’, zegt Chantal Teunissen, wethouder in Overbetuwe. ,,Het mag niet zo zijn dat meiden een paar dagen school en vrienden missen omdat er in hun gezin niet voldoende geld is om menstruatieproducten te kopen.’’

Als proef

De bibliotheek in Elst heeft daarom samen met het Armoedefonds als proef een uitgiftepunt voor maandverband en tampons geopend in de bibliotheek. Per maand is daar voldoende materiaal beschikbaar voor honderd meisjes en vrouwen. De spullen worden geleverd door het Armoedefonds. Die koopt maandverband en tampons rechtstreeks in bij producenten en verzorgt de distributie.

Ook de gemeente Renkum gaat met die partij samenwerken om meisjes, vrouwen, non-binaire personen en transgenders die ongesteld worden en weinig inkomen hebben te voorzien van gratis maandverband, tampons en menstruatiecups. Het gaat om personen uit gezinnen waar het inkomen maximaal 120 procent van het bijstandsniveau is of die schulden hebben. Die moeten kiezen waaraan zij hun geld uitgeven: eten en drinken of maandverband. Dat wordt wel menstruatiearmoede genoemd.

16.000 euro per jaar

Het initiatief in Renkum komt vanuit de gemeenteraad. Die verzocht burgemeester en wethouders in december met een plan te komen om menstruatiearmoede. In een brief laat het college nu weten samen met het Armoedefonds distributiepunten op te zetten voor maandverband en tampons voor ongeveer 800 mensen. Hiervoor is 16.000 euro per jaar nodig.

Overbetuwe heeft aangegeven dat als het uitgiftepunt in Elst een succes is, er over een half jaar meer punten in die gemeente komen. Mogelijk bij scholen en de Voedselbank. Overbetuwe vindt net als Renkum dat hygiëne geen luxe mag zijn.