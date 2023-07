Leuk om te doen in Arnhem: Gratis zomerworkshops van De WijkAcademie

met video Tinus de Stadsomroe­per waarschuwt ratelend voor daverend festijn rond Arnhem 800 jaar

Arnhemmers die zin hebben in een jaar vol feesten, kunnen zich nu alvast verkneukelen over wat er over tien jaar aan zit te komen: een daverend festijn rondom 800 jaar stadsrechten. Tinus de Stadsomroeper declameerde die boodschap met een ratelaar rond vanuit Café de Schoof op de Korenmarkt op 13 juli 2023, verwijzend naar 13 juli van het jaar 1233.