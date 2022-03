Groot is de dankbaarheid van moeders en kinderen bij ‘kledingpost Oekraïne’ van Leger des Heils in Arnhem

Zoektocht naar ‘vrouw met muts’; nog veel vragen rond afgebrande woning Geitenkamp

ARNHEM - Het is nog onduidelijk hoe een woning aan de Sperwerstraat in de Arnhemse Geitenkamp zondag in de vroege ochtend kon afbranden. De politie is maandag nog volop bezig met onderzoek, laat een woordvoerder weten.

21 maart