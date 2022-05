Groot muzikaal feest in binnenstad: Arnhemse Muziekfederatie bestaat 100 jaar

ARNHEM - Het is aankomende zaterdag groot feest in Arnhem. Orkesten, fanfares en dansgroepen overspoelen dan de binnenstad, omdat de Arnhemse Muziekfederatie (AMF) haar 100-jarig jubileum viert. Alles bij elkaar zijn er liefst 33 optredens, die gratis bij te wonen zijn.

Op de planning staan tal van instrumenten, stijlen en leeftijden. Brassbands, ensembles, fanfares en zelfs majorettekorpsen. Voor het bijzondere jubileumjaar treden alle twintig verenigingen op die verbonden zijn aan de AMF. Dat doen ze bij zeven bekende plekken in de binnenstad. Denk aan de Eusebiuskerk, cultureel centrum Rozet en het stadhuis.

René Verkade zit in het jubileumcomité van de organisatie en heeft hoge verwachtingen van het volle en diverse programma. Iedereen die optreedt, is amateurmuzikant. Maar stuk voor stuk zijn ze het waard om te bezoeken, vertelt Verkade. ,,Ze hebben allemaal een ander repertoire en er is dus voor ieder wat wils.”

Het startsein voor de feestelijke dag klinkt om 10.00 uur bij het stadhuis, waarna stadsbeiaardier Bob van der Linde vanuit de Eusebiuskerk een speciaal programma laat horen dat hij voor deze gelegenheid heeft geschreven. Daarnaast doen de trompetters te paard, zes stuks, een ronde langs alle locaties waar muziek wordt gemaakt.

Meer ruimte

Voor de liefhebbers van klassiek begint het Philharmonie Gelre om 10.30 uur bij het stadhuis. Ook later op de dag vind je daar orkesten als Symfonieorkest NOVA en het Arnhems Interscholair Orkest. Verkade: ,,Op die locatie was meer ruimte, dus daar zitten vooral de grote groepen. Voor de rest zit er geen logica in welke groep waar speelt; ze hebben zelf aangegeven waar zij het liefst wilden staan.”

Bij het stadhuis hoor je overigens niet alleen orkestmuziek. Om 12.00 uur is er een uniek optreden te zien van de Paradegirls. Dat is het majorettekorps, of ‘peloton’, dat als enige groep zonder muzikanten meedoet met bijvoorbeeld twirling en moderne dans.

Volledig scherm Het stadhuis van Arnhem is een plek waar zaterdag veel optredens plaatsvinden. © Gerard Burgers

René Verkade speelt zelf ook in een muziekgroep. Hij bespeelt de trompet en samen met zeventien anderen vormt hij daarmee ATK Brass. ,,Wij zijn van een marching band helemaal in de populaire sector terechtgekomen. We maken dus vlotte en moderne muziek. Van Camila Cabello tot Queen en Ben E. King.” ATK Brass is te zien bij Focus Filmtheater, om 11.00 en om 12.15 uur.

Twintig klarinettisten

Naast Verkade van het jubileumcomité doet er nog iemand vanuit de organisatie mee: de voorzitter van de AMF, Marisca Zweistra, speelt zelf in het Arnhems Klarinettenkoor. Deze groep van zo'n twintig klarinettisten treedt ook bij Focus Filmtheater op, om 15.15 uur.

Aan het gehele evenement doen zo’n zeshonderd muzikanten mee, schat Verkade. De meeste optredens duren een halfuur tot drie kwartier.