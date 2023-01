Grote controles bij massagesalons en flitsbezorgers en meer: zó gaat Arnhem de strijd aan met mensenhandel

Eigenares van Arnhemse massagesa­lon die met sluiting bedreigd wordt: ‘Mystery­guest heeft zijn werk niet goed gedaan

ARNHEM - De eigenares van Golden Hands vindt het onterecht dat de gemeente Arnhem haar massagesalon in de Steenstraat wil sluiten. Als de mysteryguest had aangegeven welke masseuse seksuele handelingen had aangeboden, dan had ze meteen kunnen ingrijpen.

11 februari