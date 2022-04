Grote dromen voor Eusebiuskerk: van bitterballen bakken en skeletten wassen in de keuken naar culturele topattractie

InterviewARNHEM - Meike Verhagen, directeur van de Stichting Eusebius Arnhem, legt de lat hoog in haar visioen over de toekomst van de kerk. ,,We gaan van een verouderd partycentrum naar een culturele topattractie. Met een spraakmakende programmering, zeven dagen in de week. De Eusebius moet het kloppend hart van de stad worden.”