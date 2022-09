Grote impuls voor ‘waterstofstad’ Arnhem: nieuwe fabriek met 250 nieuwe banen

Eusebius­kerk in Arnhem klaar voor verwarming op waterstof­gas: vergunning is binnen

ARNHEM - De Eusebiuskerk in Arnhem is klaar om over te schakelen van aardgas op waterstof. Dat zegt bouwmeester Peter Koelewijn van de gerestaureerde kerk. Er ligt een plan op tafel van het Arnhemse bedrijf HyMatters om de Eusebius met behulp van stralingsheaters met waterstofgas te verwarmen in de winter.

