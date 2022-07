Grote uitslaande brand treft drie woningen op de Geitenkamp in Arnhem

indebuurt Stein heeft een eigen bloemenwin­kel: ‘Als mijn klanten blij zijn, ben ik dat ook’

Een bloemenwinkel is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld van de Spijkerlaan in Arnhem Noord. Toch leek het er eind vorig jaar sterk op dat de Bloembinderij na 20 jaar haar deuren zou sluiten. In de hoop een opvolger voor de mooie zaak in het Spijkerkwartier te vinden, plaatste de oud-eigenaresse een oproep met de vraag of iemand interesse had om de winkel over te nemen. Stein (25) voelde zich direct geroepen en in januari 2022 maakte de Bloembinderij plaats voor een gloednieuwe bloemenwinkel: Bloemen van Stein.

11 juli