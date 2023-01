Gymnastiekunie KNGU zoekt met verhuizing ‘weggestopt bondsbureau’ nieuw elan in Arnhem

Verwarde dakloze die brandje stichtte omdat hij het koud had, staat weer op straat

ARNHEM – Hij wilde wel praten met de reclassering, de 48-jarige verwarde Arnhemmer die in september brand stichtte in een schuurtje omdat hij het koud had en al twee nachten op straat had geslapen. Maar toen de reclasseringsambtenaar na maandenlang wachten in de cel eindelijk kwam, hoefde het voor hem niet meer.

