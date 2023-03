Haarhuis bekroond met vijfde ster: zo zag het hotel in Arnhem er door de jaren heen uit

Grote ideologi­sche verschil­len in de strijd tegen stikstof: Gelderland staat na de verkiezin­gen voor deze drie scenario’s

Het is hét onderwerp bij de provinciale verkiezingen: te veel stikstof in de natuur en de gevolgen van het stikstofbeleid voor boeren. De achttien partijen in Gelderland staan ruwweg voor drie scenario’s als het gaat om het stikstofbeleid. En de verschillen zijn groot.