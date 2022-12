Hal Sosabowksi blijft strijden voor eerherstel van zijn overgrootvader, zondebok van de Slag om Arnhem

File door eendenfami­lie op snelweg is geen probleem. Maar bij mens die op trolleyka­bels klimt hoor je: 'Schieten!'

In overspannen toestand klom de dakloze Tsjech Pavel maandagmiddag in de trolleymasten bij het Centraal Station in Arnhem. De politie probeerde van alles om hem eruit te halen. Toen praten niet hielp, werd de man getaserd en met beanbags (een zakje stalen kogeltjes) beschoten. Het duurde uren voordat Pavel was overmeesterd.

7 december