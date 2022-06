Handelaar in lompen, paardenfluisteraar en cafébaas: legendarische ‘Jantje van Velp’ krijgt een eerbetoon

Dorpsicoon ‘Jantje van Velp’ had naam gemaakt als de bouwer van een zwembad voor de kinderen in Velp-Zuid, organisator van Oranjefeesten, stuntman, grappenmaker en nog veel meer. Ook de landelijke media besteedden regelmatig aandacht aan hem. Van onbesproken gedrag was Lamberts niet, want ruziemaken kon hij ook. Een tijdlang was hij bovendien een nagel aan de doodskist van toenmalig burgemeester Johannes Paulus Drost van Rheden.