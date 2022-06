Hap voor hap verdwijnt de toren van de Parkstraatkerk uit het Velpse straatbeeld

VELP - Een grote grijper neemt een hap uit de kerktoren aan de Parkstraat in Velp. De Phoenixkerk, in de volksmond Parkstraatkerk genoemd, wijkt voor een appartementencomplex. Ook zalencentrum Parkstaete met zeven zalen onder en naast de kerk verdwijnt. Met de sloop komt er een einde aan meer dan honderd jaar kerkgeschiedenis aan de Parkstraat.

Zestien jaar geleden besloot de Protestante Gemeente Velp de Parkstraatkerk aan de rand van villawijk Overbeek te verlaten. Omdat de gemeente steeds kleiner werd, besloot ze alleen de Grote Kerk en de Oude Jan te behouden.

De kerk aan de Parkstraat is, in tegenstelling tot de andere twee, geen monument. Het gebouw stamt uit de jaren zestig. Het is gebouwd als vervanger van de toen afgebrande gereformeerde kerk op dezelfde plek.

Zalencentrum kunnen runnen

Omdat de protestante gemeente aanvankelijk niet van plan was de Parkstraatkerk te verkopen , hebben Henri en Nannie Beuker jarenlang het zalencentrum kunnen runnen. De kerkzaal stond al die jaren leeg, afgezien van de vijf jaar dat de evangeliegemeente De Deur erin zat.

Een inwoonster van Velp ziet toe op hoe de kerktoren hap voor hap uit het Velpse straatbeeld verdwijnt. © Rolf Hensel

Later besloot de protestante gemeente alsnog de kerk te verkopen. De Arnhemse ontwikkelaar Nick de Boer die de kerk heeft aangekocht, sloopt nu het gebouw. De toren is het laatste deel dat tegen de vlakte gaat.

De sloop ervan, met een grote kraan die uit Amsterdam komt, trekt veel bekijks. Veel Velpenaren die er ooit te kerke gingen of een bijeenkomst hebben bezocht in een van de zalen, komen even kijken hoe de toren hap voor hap verdwijnt uit het straatbeeld van Velp.

Miljoen of meer

De Boer heeft voor dit Florin Velp BV opgericht. Die huurde Kraft Architecten en de landschapontwerpers Le Far West (beide uit Arnhem) in voor de nieuwbouw en de gemeenschappelijke tuin. Van de acht appartementen die een miljoen of meer moeten opbrengen, zijn er zes verkocht. Het duurt nog anderhalf jaar voor de appartementen gereed zijn en de eerste bewoners erin kunnen trekken.

Impressie van Villa Florin, het appartementencomplex dat moet worden gebouwd op de plek van de Parkstraatkerk aan de Parkstraat in Velp. © TheVirtualDutchMen