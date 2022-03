Happy Hour tegen heug en meug in café De Schoof tijdens coronacrisis: ‘Ik zit midden in een nachtmerrie’

Blijdschap na de woede van de vorige persconfe­ren­tie: ‘Ik hoop dat het nu ook echt voorbij is’

ARNHEM - Liesbeth de Zoete van Café De Schoof in Arnhem ziet weer perspectief nu de horeca groen licht krijgt en tot tien uur 's avonds open mag. ,,Ik hoop dat het nu ook echt voorbij is. We gaan donderdag open en daarna tot en met het weekend door. Ik hoop dat we elkaar zien bij een biertje.”

25 januari