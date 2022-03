Hardleerse Let krijgt drie jaar cel voor bedreigen caissière met mes: ‘De keuze was of doodgaan op straat of leven in de gevangenis’

Voor de derde keer in de fout

De man uit Letland werd tien jaar geleden al veroordeeld voor het neersteken van iemand en vervolgens als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. In 2019 werd hij weer in Nederland opgepakt en wéér uitgezet, maar kwam vorig jaar dus opnieuw terug.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 42 maanden voor de bedreiging in de Coop. De rechtbank gaat daar zes maanden onder zitten. Daarbij is gekeken naar de eerdere zaken waarbij de man betrokken was.

Bewijs genoeg

De overval op de supermarkt kwam ten einde omdat omstanders de Let tegen de grond werkten en hem vasthielden totdat de politie arriveerde. Met een aangifte, vijf getuigen en camerabeelden was bewijs geen enkel probleem, aldus het OM.

De advocaat van de veroordeelde had een veel lagere straf bepleit. Hij hield de rechtbank voor dat zijn cliënt het al jaren heel moeilijk heeft. ,,Het is een verschoppeling zonder toekomst, een ontheemde. Hij leeft op straat. De keuze was of doodgaan op straat of blijven leven maar dan in de gevangenis. Eigenlijk gaat het hier om een trieste zaak, voor alle betrokkenen.”