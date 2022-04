Harpiste Merle (17) opnieuw in nationale finale Prinses Christina Klassiek Concours: ‘Dit geeft enorme boost’

Eerste Run for KiKa Marathon in Arnhem levert 164.000 euro op voor strijd tegen kinderkan­ker

ARNHEM - Ruim honderd hardlopers hebben zondag 164.114 euro bijeengebracht voor onderzoek naar kinderkanker. Ze liepen de hele of de halve afstand van de eerste Run for KiKa Marathon Veluwe op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

