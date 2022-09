‘Hé, scheids! Hé, scheids! Hé, scheids!’ Een Arnhemse voetbalderby in twee woorden

met video | update Lijkwagen ramt auto bij kop-staartbot­sing op N348; moeder en drie jonge kinderen naar ziekenhuis

SPANKEREN - Een moeder en drie jonge kinderen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N348 in Spankeren. Zij zaten in een auto die na een kop-staartbotsing in de flank is geramd door een lijkwagen. Eén bestuurder is door agenten meegenomen als verdachte.

