Heeft ‘Hollywood aan de Rijn’ de meeste bioscoopstoelen per inwoner?

Plannen voor expo en speciale filmweek als hommage aan Rembrandt Theater: 'Een laatste eerbetoon'

ARNHEM - Een expositie over het Rembrandt Theater, een filmweek met klassiekers die ooit in de voormalige Arnhemse stadsbioscoop in première gingen en wellicht zelfs een heuse processie. Wat betreft filmmaker Jonas de Witte krijgt het Rembrandt Theater dit jaar een waardig afscheid. ,,Zo’n icoon verdient het niet om als een nachtkaars uit te gaan.”

3 januari