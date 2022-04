Heelsummer geeft feest voor Oekraïense vluchtelingen en de mensen die hen opvangen

Heelsummer Henk Pastoors geeft donderdag een feest voor Oekraïense vluchtelingen en de mensen bij wie ze in huis verblijven in de gemeente Renkum. ,,Ik vang zelf vluchtelingen op en heb daardoor via WhatsApp contact met mensen die dat ook doen. Omdat ik hen nooit eerder heb ontmoet, maar we wel veel delen, houd ik een feest.’’

Pastoors heeft alleen geen idee hoeveel gasten hij donderdag mag ontvangen. ,,Ik denk tachtig, maar het zouden er ook honderdvijftig kunnen zijn.’’ Veel deert hem dat niet, want hij heeft de ruimte in zijn tuin in het buitengebied van Heelsum. ,,Ik heb tenten opgezet. En als het weer echt tegenzit, kunnen we naar binnen. Ook daar heb ik voldoende ruimte.’’

In een tuinhuis

De Heelsummer vangt zelf een grootmoeder, moeder, zoon en nichtje uit Oekraïne op. ,,Niet in huis, maar in ons tuinhuis. Burgemeester Schaap belde mij. ‘Heb je dat tuinhuis nog?’, vroeg ze. Ja, hoezo? ‘Wil je Oekraïners opvangen?’ Ja, natuurlijk. Hier hebben ze hun eigen opgang, keuken, badkamer en twee slaapkamers. Dat gaat prima. Met dank aan Google Translate, want zij spreken nauwelijks Engels en ik geen Oekraïens.’’

Quote Er zijn veel mensen in Renkum die zich voor Oekraïners inzetten. Als je iets nodig hebt, dan is het een berichtje en het is geregeld Henk Pastoors

Pastoors kwam al snel in contact met anderen die ook vluchtelingen opvangen. ,,Er zijn veel mensen in Renkum die zich voor Oekraïners inzetten. Als je iets nodig hebt, dan is het een berichtje en het is geregeld. Dat werkt zo mooi in de gemeente Renkum’’, vertelt hij. ,,Al die contacten verlopen via social media. Ik hoop deze Renkumers donderdag eindelijk te ontmoeten.’’

Artiesten geregeld

Zijn buurtbewoners maken finger foods en restaurant De Oude Herbergh uit Oosterbeek zorgt voor friet. ,,Allerlei bedrijven ondersteunen ons op hun eigen manier”, zegt de Heelsummer. Daarnaast heeft hij artiesten geregeld zoals Riki & Elise en Manon en Simon.