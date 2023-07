Heftige steekpartij in centrum Arnhem, hulpdiensten massaal aanwezig

Vitesse wil doelman Room meenemen naar Oostenrijk

Vitesse wil met Eloy Room het vliegtuig instappen naar Oostenrijk. De eredivisieclub hoopt de keeper de komende dagen te presenteren in Arnhem, waarna het trainingskamp in de Alpen volgt. Met goedkeuring van de Major League Soccer komt de international van Curaçao transfervrij binnen in de hoofdstad van Gelderland.