Heijenoordschool is nu een schoolzone met blauwwitte palen: ‘Hopelijk minderen auto's vaart’

Afsluiting John Frostbrug zorgt voor grote verkeers­druk­te in Arn­hem-West: van Bemmel naar Schiphol via Callu­nastraat

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Malburgen genieten ze van de stilte nu de John Frostbrug wekenlang dicht is voor gemotoriseerd verkeer. Daar heerst de gedachte dat de brug nog wel even dicht mag blijven. In Lombok en Heijenoord denken ze daar heel anders over. ,,Het is hier nu twee keer zo druk als normaal.”

10 augustus