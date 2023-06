Helder weer in Arnhem vandaag

met video Ook oud-militair en speurhon­den Muts, Karma en Naksu kunnen vermiste Frans niet vinden; waar is hij toch?

Wéér leverde een intensieve zoektocht naar de vermiste Frans Udink (71) niets op. In de nacht van maandag op dinsdag ging het team van Search And Rescue Nederland in Aalten op onderzoek. Inclusief de speurhonden Muts, Karma en Naksu. ,,Die kunnen een lichaam in water signaleren op 70 meter afstand.”