Helder weer in Arnhem vandaag

KNVB stelt Integis aan voor forensisch onderzoek naar rol Abram­ovitsj en Amerikaan­se overname Vitesse

De KNVB legt het forensisch onderzoek naar de Amerikaanse overname van Vitesse in handen van accountantsbureau Integis. De licentiecommissie schakelt de firma in ter controle van de zakenman Coley Parry en de Common Group. Daarbij wordt ook de rol van Roman Abramovitsj in Arnhem onder de loep genomen.