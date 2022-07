Hema verhuist na bijna negentig jaar, nieuwe winkel in het Musiskwartier gaat op 4 augustus open

In 1933 opende Hema voor het eerst een vestiging in Arnhem, aan de Rijnstraat, nadat het bedrijf in 1926 zijn eerste winkel had geopend aan de Kalverstraat in Amsterdam.



De sluiting van de vestiging op het kruispunt Grote Oord tussen Vijzelstraat, Rijnstraat, Weverstraat en Jansstraat mag na bijna negentig jaar dan ook gerust historisch worden genoemd.



Op zondag 31 juli sluiten de deuren van Hema op deze plek voorgoed.