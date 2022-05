Hendrik (86) uit Arnhem wil de oudste, fitte krantenbezorger van Nederland zijn: ‘Vooral niet slenteren’

Hendrik Tahapary werd geboren in Bandung op West Java. In 1951 kwam hij met zijn ouders, drie zusjes en twee broertjes aan op een schip in Amsterdam. Vijftien jaar oud was hij toen. Zijn vader was tambour-maître bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Voor de KNIL’ers was geen plaats meer na de oorlog in het onafhankelijke Indonesië.