Henk (53) werd zomaar neergestoken: ‘De dader rende uit het niets met een mes op me af’

Nieuw fietspad van 1,4 miljoen euro bezorgt Arnhem nu al hoofdpijn: ‘Je kunt wachten op meer ongelukken in de spits’

Ruim 1,4 miljoen euro kostte het nieuwe fietspad van nog geen kilometer langs het spoor tussen Arnhem en Velp. Het pad geeft fietsers voorrang op twee kruisingen met gemotoriseerd verkeer, maar het is maar de vraag of ze dat krijgen. Want nog vorige week reed een auto een fietser aan nabij de uitstaphalte van station Presikhaaf.