Het allerlaatste concert van Elton John in Nederland van start, bezoekers gefrustreerd over lange rijen

Feesten in de regen bij Free your mind festival in Arnhem: ‘Iedereen is hier ontzettend lief voor elkaar’

ARNHEM – Als rond vier uur zondagmiddag de regen met bakken uit de lucht komt, stromen de tenten van het Free Your Mind-festival bij de Stadsblokken in Arnhem vol met bezoekers gehuld in poncho’s. De regen kan de pret niet drukken. De poncho gaat uit en het dansen gaat door in de tent.

6 juni