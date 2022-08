Het andere leven van activistische Fanny Castel. ‘Geen Parijs, maar Arnhem. Maar ik vind Arnhem fijn’

indebuurt Personeels­te­kort in Arnhem: dit merk jij ervan

Je hoeft maar een krant open te slaan en je leest er iets over: het personeelstekort in Nederland. Inmiddels heeft dit gevolgen voor veel sectoren en dat is ook te merken in Arnhem. Herken jij één van de volgende problemen en situaties?

9:00