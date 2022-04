Het COA gaat nog eens bijna honderd mensen opvangen op een boot aan de Rijnkade in Arnhem

ARNHEM/ HAARLEM - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat nog eens 96 vluchtelingen opvangen op een boot aan de Rijnkade in Arnhem. Het gaat om mensen die nu in een opvang in Haarlem wonen, maar daar tijdelijk weg moeten omdat er buiktyfus heerst, ofwel de Salmonella typhi.

Dat is een darmziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Meestal nemen patiënten die besmetting mee vanuit het buitenland. Onbekend is hoe buiktyfus in het asielzoekerscentrum terecht is gekomen. Daar doet het COA nu onderzoek voor.

In totaal zijn er 41 mensen ziek geworden, van wie er zes zijn opgenomen in het ziekenhuis. Zij deelden de kamers met nog eens 32 bewoners.

Bewoners zonder klachten

Het COA heeft om te voorkomen dat de buiktyfus verder zou verspreiden de groep zieken en hun kamergenoten overgeplaatst naar een opvang in Laag Zuthem. Voor de andere groep - de bewoners zonder klachten - heeft ze met spoed een andere oplossing gezocht. Dat is een boot in Arnhem geworden.

De gemeente is bereid gevonden om de bijna honderd vluchtelingen maximaal drie weken op te vangen op een schip aan de Rijnkade. ,,Het gaat om een andere boot dan die we al gebruiken voor opvang van vluchtelingen’’, zegt de woordvoerder van het COA. Aan de Boterdijk worden op twee schepen Oekraïnse vluchtelingen opgevangen.

Quote De GGD en dienst Gezond­heids­zorg Asielzoe­kers houdt de gezondheid van deze mensen nauwlet­tend in de gaten Woordvoerder van het COA

Het nieuwe schip ligt volgens hem al in Arnhem en wordt nu voor drie weken door het COA gehuurd. ,,We zijn blij dat we de bewoners op deze boot kunnen onderbrengen. De GGD en dienst Gezondheidszorg Asielzoekers houdt de gezondheid van deze mensen nauwlettend in de gaten.’’

Ondertussen laat het COA de opvang in Haarlem compleet ontsmetten zodat de bewoners na drie weken vanuit Arnhem weer terug kunnen keren naar hun oude stek.