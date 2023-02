Topkok vertrekt voor tweede keer in korte tijd, nu bij Document 12 in Wijchen

WIJCHEN/ NIJMEGEN - Binnen een jaar tijd keert topkok Sibrecht Benning voor de tweede maal onverwacht een restaurant de rug toe. In augustus vorig jaar vertrok ze bij restaurant Nacional aan de Waalkade in Nijmegen, waar ze nog maar twee maanden werkte. Ze ging naar Document 12 in Wijchen. Zondag maakte dat restaurant bekend dat de chef-kok per 1 september vertrekt.