Het huis van ‘opa Jack’ hing vol afluisterapparatuur: ‘Maar hij is niet de criminele eindbaas die justitie voor ogen heeft’

Is Jack van der K. (69) een liefhebbende opa die de zorg over zijn kleindochter heeft, of een gewiekste drugscrimineel? Donderdag moet de Arnhemmer zich in de rechtbank verantwoorden voor zijn vermeende betrokkenheid bij vijf wiethokken in de regio. Volgens zijn advocaat blaast justitie de ernst van de zaak bewust op.

Door een microfoon die stiekem in de woning van Van der K. in de Arnhemse volkswijk Klarendal is geplaatst, klinkt geratel. Rechercheurs aan de andere kant van de lijn twijfelen niet: dit is het geluid van een geldtelmachine. Van der K., die in het criminele circuit ‘ouwe’ of ‘opa Jack’ genoemd zou worden, is druk bezig om zijn contanten aan drugsgeld te tellen. Wéér een aanwijzing dat hier een gelouterde crimineel aan het werk is.

‘Dat was niet het geluid van een geldtelmachine’

Onzin, zegt Arnout Schadd, de advocaat van Van der K., tijdens een pro forma zaak in de zomer van 2021. ,,Dat was niet het geluid van een geldtelmachine, maar het geratel van versgemalen bonen in een koffiemachine. Mijn cliënt is niet de criminele eindbaas die justitie voor ogen heeft.”

Het lijkt de zaak in een notendop. Justitie vermoedt met Van der K. een belangrijke drugscrimineel in de kraag gevat te hebben. Volgens Schadd gaat het echter om een oudere man, belast met de zorg over zijn puberende kleindochter, die slechts in de marge betrokken was bij wiethandel.